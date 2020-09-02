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"Он тексты пишет не сам". Арахамия заявил, что Зеленский не требовал исключить Лероса из фракции, но тот нарушил договоренности

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция спокойно относилась к тому, что народный депутат Гео Лерос критикует руководителя Офиса президента Андрея Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента Владимира Зеленского, поскольку таким образом он перешел красную линию.

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Арахамия: Мы ему фактически помогли не потерять мандат, исключили из фракции
Арахамия: Мы ему фактически помогли не потерять мандат, исключили из фракции
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что президент Украины не звонил руководству фракции с требованием исключить из нее народного депутат Гео Лероса. Об этом он заявил на брифинге в Киеве 2 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нет, это неправда", – сказал Арахамия, комментируя соответствующее заявление Лероса

Он заявил, что у фракции с Леросом была "негласная договоренность", которую он нарушил.

"Он член нашей фракции. Все знают, что у него был личный конфликт с руководителем Офиса президента [Андреем Ермаком]. Мы как фракция к этому относились абсолютно нейтрально, вы это видели. Полгода он выступал, делал заявления – мы как фракция в это не вмешивались. Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу этого президента, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек говорит, что "мне не нравится находиться в партии президента  пойду в другую партию", – сказал Арахамия.

Глава фракции напомнил, что Лерос был избран в парламент по списку партии "Слуги народа". Согласно норме об императивном мандате, если бы он сам вышел из фракции, это грозило бы ему потерей депутатского мандата. 

"Мы ему фактически помогли не потерять мандат, исключили из фракции. Пусть остается внефракционным, у него также есть право зайти в любую другую фракцию... Я не хочу поднимать грязь, кого-то как-то называть... Фактически он сейчас должен доказать своим избирателям... Хотя у него не было избирателей: он просто №25 [в списке] и ни одной встречи с людьми не провел, в Раду заехал по списку (на самом деле Лерос был №23 в списке "Слуги народа""ГОРДОН")", – сказал Арахамия.

По его мнению, Лерос тексты для публичных выступлений пишет не сам. 

"Он не самостоятельно эти тексты пишет. Я не знаю, кто пишет... Точнее, знаю, но не буду говорить", – отметил лидер фракции.

Арахамия рассказал, что еще до вчерашнего выступления Лероса в Раде знал, что такое выступление готовится.

"Я подошел к нему и сказал: "У меня есть информация, что сегодня ты перейдешь красную линию и уже будешь говорить на президента. Ты же знаешь последствия?". Он ответил: "Да, понимаю". Ну все, движемся далее. Смотрите: в парламенте неважно, что ты говоришь с трибуны, в парламенте важно, что ты делаешь. Будем смотреть, какие решения он будет поддерживать", – сказал парламентарий.

Фракция "Слуга народа" 1 сентября объявила, что приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Верховной Рады 1 сентября он упрекнул президента Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат  с трибуны парламента.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа". В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Слуга народа, Давид Арахамия, Офис президента Украины, Андрей Ермак, императивный мандат
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