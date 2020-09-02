Нардеп от "Слуги народа" – парламентскому фотокорреспонденту: Держись хорошо за балкон, от удивления не упади

Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко написал в Facebook парламентскому фотокорреспонденту "Букв" Яну Доброносову, что он собрал в друзья "порохоботов".

Доброносов: Вы должны работать в интересах людей и избирателей Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Парламентский фотокорреспондент издания "Буквы" Ян Доброносов 1 сентября опубликовал в Facebook фото народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Шевченко.

В комментариях к фото нардеп написал: "Собрал себе порохоботов в друзья. Молодец, держи дальше".

"Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади", – отметил Шевченко.

Доброносов расценил его слова как угрозу.

"Чем вы занимаетесь и что это за угрозы? Вы должны работать в интересах людей и избирателей. Даже если они не симпатизируют вашей политической силе. А вы будете мной заниматься?" – написал фотокор.

10 августа Шевченко опубликовал в Facebook поздравление президенту Беларуси Александру Лукашенко с победой на выборах.

Шевченко 12 августа высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги".

17 августа он призвал белорусов простить грехи Лукашенко. Он пояснил, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.