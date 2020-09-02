Зеленский заявил, что не приказывал исключить Лероса из фракции "Слуги народа"

Нардепа Гео Лероса, которого решили исключить из фракции "Слуги народа" после критики президента Владимира Зеленского, сам глава государства сравнил со взяточниками и предателями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не приказывал представителям фракции "Слуга народа" в Верховной Раде исключить из нее критиковавшего главу государства народного депутата Гео Лероса.

Об этом он сказал 2 сентября во время визита в Харьковскую область, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии", – отметил Зеленский.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Глава Офиса президента Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.