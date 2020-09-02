Лероса официально исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Он заявил, что это было подло

Спикер Дмитрий Разумков, как и положено по регламенту, объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". После этого Лерос обратился к бывшим коллегам по фракции и заявил, что произошедшее с ним – сигнал для каждого депутата от "Слуги народа".

На заседании Верховной Рады 2 сентября спикер Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В соответствии со ст. 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва народного депутата Украины Лероса Гео Багратовича", – зачитал Разумков.

Накануне решение исключить Лероса на своем заседании приняла фракция "Слуга народа". Но, согласно регламенту, чтобы решение вступило в силу, его должен был огласить спикер.

После объявления Разумкова Лерос в Facebook обратился к народным депутатам от "Слуги народа".

"Я хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал, и тех, кто делает меня сильнее. Я хорошо знаю: говорить правду невыгодно, даже опасно. Вчера мне добавили еще два уголовных дела, а в пятницу мне сожгли авто, но я чувствую себя прекрасно, я свободный человек. Нет лучшего чувства, чем свобода. Я помню [на тренинге] в Трускавце огонь в глазах депутатов от "Слуги народа", которые шли в парламент на крыльях изменений, с желанием реформировать страну. В последнее время я все больше замечаю в ваших глазах стыд и разочарование. Но все в ваших руках, вы не рабы", – написал Лерос.

Он заявил, что еще никого не исключали из фракции "так подло, под давлением собирая подписи за спиной".

"Мне жаль, что вы стали участниками этого позорного события. Отдельное пренебрежение к [лидеру фракции "Слуга народа" Давиду] Арахамии, который мне сливал информацию из Офиса президента, а параллельно угождал [президенту Владимиру] Зеленскому и Офису президента, помогая играть против меня", – отметил Лерос.

Он считает, что произошедшее с ним – сигнал для каждого депутата от "Слуги народа". Отдельно Лерос обратился к главе государства

"Господин Президент, вы утверждаете, что любой ценой хотите мира, но мир у труса наступает с белым флагом в руках", – написал депутат.

Новость дополняется.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.

Формально Лерос продолжает находиться во фракции "Слуга народа". О его исключении из фракции, согласно регламенту, еще должен объявить спикер Дмитрий Разумков.