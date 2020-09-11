Тимошенко вылечилась от COVID-19

Лечившаяся от коронавирусной болезни COVID-19 лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко сегодня получила результат теста на коронавирус – он оказался отрицательным.

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, которая перенесла коронавирусную болезнь COVID-19 в тяжелой форме, получила отрицательный тест на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", – написала Сорока.

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. 25 августа "РБК-Украина" сообщило, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже народный депутат из фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко опроверг эту информацию.

2 сентября Тимошенко сообщила, что кризисное состояние удалось пережить.

По состоянию на утро 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076, продолжают болеть 79 803 пациента.