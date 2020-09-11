В Украине резко увеличилась заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников – Мандзий

В Украине с начала учебного года увеличилось число "красных" карантинных зон и, соответственно, – школ, которые закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение. Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

За первые две недели учебного года в Украине заболело около 130 педагогов и 168 учеников, на самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов Фото: pixabay.com

За первые две недели обучения заболеваемость COVID-19 среди учителей и учеников резко увеличилось. Об этом сообщила заместитель министра образования Украины Любомира Мандзий на своей странице в Facebook.

По ее информации, заболело около 130 педагогов и 168 учеников, на самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.

Мандзий подчеркнула, что ситуация остается сложной для всех.

"Учредители учебных заведений выделяют дополнительные финансовые ресурсы на закупку средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Директора организуют безопасные условия и образовательный процесс, используя технологии дистанционного обучения. Но самая большая "боль" директоров заключается в том, что некого ставить на замену, так как количество больных только увеличивается. Учителя могут научиться сочетать очное и дистанционное обучение", – написала она.

Замминистра призвала руководителей соответствующих структур, педагогов, родителей и учащихся отнестись с пониманием к такой сложной ситуации и делать все, что в силах каждого.

"Сейчас не время "перекладывания" ответственности. Мы должны совместно вырабатывать решения в рамках каждой школы", – заявила она.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с "оранжевым" уровнем адаптивного карантина педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с "желтым" и "зеленым" – "просто придерживаться определенной дистанции". Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из учеников, на самоизоляцию отправят весь класс.

Дистанционное обучение предусмотрено только в регионах "красной" зоны, заявил 30 августа министр здравоохранения Максим Степанов.