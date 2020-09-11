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Почти половина граждан РФ не намерены прививаться от COVID-19 российской вакциной – опрос

Вакциной от коронавирусной инфекции производства РФ выразили готовность сразу привиться 13,2% россиян, опрошенных национальной Высшей школой экономики.

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В России больше 1 млн случаев COVID-19
В России больше 1 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

45,6% граждан РФ никогда не собираются прививаться от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует (.pptx) опрос дирекции по экспертно-аналитической работе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), он опубликован 11 сентября.

Респондентам был задан вопрос: "Если в ближайшие месяцы появится российская вакцина против коронавируса, будете ли вы делать прививку?"

Сделать прививку сразу выразили готовность 13,2% опрошенных, "только через несколько месяцев" – 4,6%, не в 2020 году, "буду решать в следующем" – 18,6%.

Еще 18% затруднились с ответом.

Отдельно у противников вакцинации и тех, кто не собирается прививаться сразу, спросили о причинах. Самыми популярными вариантами ответа стали "я противник прививок" (25%), желание посмотреть на эффективность и безопасность такого вакцинирования (24,6%), а также "опасаюсь побочных эффектов" (21,8%).

В ВШЭ отметили, что по сравнению с опросом, проведенным в июне, число противников вакцинации выросло.

Скриншот: hse.ru
Скриншот: hse.ru

Опрос проводился 5–7 сентября методом поточной выборки, было опрошено 9 тыс. человек в возрасте 18–75 лет во всех субъектах РФ.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 (более 1 млн человек).

Теги: Россия, соцопрос, вакцинация, исследование, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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