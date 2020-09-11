Во Франции установлен антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

За 24 часа во Франции, по данным минздрава, выявлено 9843 новых случая коронавирусной инфекции.

Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 9843 человек. Об этом со ссылкой на данные генерального директората здравоохранения минздрава страны сообщил вечером 10 сентября телеканал BFMTV.

Появился 71 новый кластер распространения заболевания.

За последние 24 часа в тяжелом состоянии были госпитализированы 54 пациента.

Уровень положительности тестов на COVID-19 теперь составляет 5,4%, говорится в отчетности минздрава.

Всего с начала эпидемии во Франции умерло 30 813 больных с коронавирусом.

"Німецька хвиля" отмечает, что установлен новый антирекорд по суточному приросту больных во Франции. Предыдущий антирекорд был установлен еще в марте, когда за 24 часа зарегистрировали 7500 новых случаев COVID-19.

Ученые во Франции уже призвали власти ужесточить карантин, отмечает BFMTV. Президент Эммануэль Макрон ответил, что информация принята к сведению, а решения будут принимать представители властей, в том числе в регионах. Он также отметил, что не следует поддаваться панике.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.