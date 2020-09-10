Германия с октября отменит общее предостережение для поездок за пределы Евросоюза

Германия расширила список стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны, для которых ввела общее предостережение для поездок. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.
Определяющим параметром для введения предостережения будет развитие эпидемической ситуации в каждой конкретной стране, пояснили в МИД Германии.
"Если в стране количество новых инфицированных [коронавирусом] превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей кумулятивно за последние семь дней, предупреждение о поездке также может быть выдано повторно", – сказано в релизе министерства.
Полный список стран и районов обновляется на сайте института Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний и подчиняется министерству здравоохранения Германии.
Впрочем, это не означает, что поездки в указанные страны будут без ограничений, добавили в министерстве.
"Отдельные страны могут по-прежнему ограничивать въезд или вводить карантин при въезде. Путешественники должны проявлять особую осторожность и заранее получать информацию о поездке и безопасности о ситуации в стране", – заявили в МИД.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на утро 10 сентября, коронавирусом в мире заразилось более 27,8 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 903 тыс., выздоровело 18,7 млн человек.
В Германии заболевших COVID-19 более 256 тыс. человек. Выздоровело 228,7 тыс. человек, а умерло 9,3 тыс.