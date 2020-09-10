Германия с октября отменит общее предостережение для поездок за пределы Евросоюза

С октября Германия расширит список стран и регионов, для которых не будет общего предостережения для поездок. Страна обещает применять индивидуальный подход для каждой страны, исходя из количества больных COVID-19.

Германия расширила список стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны, для которых ввела общее предостережение для поездок. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

Определяющим параметром для введения предостережения будет развитие эпидемической ситуации в каждой конкретной стране, пояснили в МИД Германии.

"Если в стране количество новых инфицированных [коронавирусом] превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей кумулятивно за последние семь дней, предупреждение о поездке также может быть выдано повторно", – сказано в релизе министерства.

Полный список стран и районов обновляется на сайте института Роберта Коха, который специализируется на изучении инфекционных заболеваний и подчиняется министерству здравоохранения Германии.

Впрочем, это не означает, что поездки в указанные страны будут без ограничений, добавили в министерстве.

"Отдельные страны могут по-прежнему ограничивать въезд или вводить карантин при въезде. Путешественники должны проявлять особую осторожность и заранее получать информацию о поездке и безопасности о ситуации в стране", – заявили в МИД.