В трех регионах Украины за сутки выявлено более 300 случаев COVID-19 – Минздрав

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Киев не попал в тройку регионов с наибольшим суточным приростом инфицированных коронавирусом. Больше всего больных выявили в Тернопольской области.

За сутки в трех регионах Украины зафиксировано более 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 15 сентября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его данным, наибольшее количество больных за 24 часа выявлено в Тернопольской области – 390.

Суточный прирост в Харьковской области составил 307 пациентов, в Одесской – 306.

Киев, который периодически выходит в лидеры по числу инфицированных за сутки, имеет на этот раз показатель в 285, он на четвертом месте.

За сутки, по данным Минздрава, коронавирус в Украине выявили у 171 ребенка и 145 медиков.

"COVID-19 не останавливается. Единственное, что может его останавливать и уменьшать количество заболевших, уменьшать количество людей, которых ежедневно госпитализируют в наши больницы с этим диагнозом, – это соблюдение правил новой реальности", – сказал Степанов.

Он напомнил, что базовые правила – "маска, дистанция, чистые руки".

По состоянию на 15 сентября в Украине зафиксировано в общей сложности 159 702 случая COVID-19, из них 2905 – за последние сутки. Умерло 3264 инфицированных коронавирусом (53 за 24 часа), выздоровело 70 810 пациентов.