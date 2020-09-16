В Индии число инфицированных коронавирусом превысило 5 млн

В Индии зарегистрировали более 5 млн случаев заражения COVID-19. По количеству заболевших это вторая страна в мире после США.

Штаты Махараштра, Тамилнад и Дели больше всего пострадали от пандемии COVID-19 Фото: EPA

К вечеру 16 сентября количество инфицированных коронавирусом в Индии достигло 5 млн 20 тыс. человек, в стране уже умерло более 82 тыс. пациентов, выздоровело 3 млн 942 тыс. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса.

Индия – вторая страна в мире по количеству заболевших COVID-19.

"Число случаев заражения коронавирусом в Индии растет, несмотря на принятые меры по социальному дистанцированию и продление общенационального карантина. По информации министерства здравоохранения Индии, штаты Махараштра, Тамилнад и Дели продолжают оставаться наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19", – сообщает Hindustan Times.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 29,6 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 937 тыс. человек, выздоровело более 20 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.