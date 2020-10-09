Бульвар Шоубиз
 
09 октября, 2020
 
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"Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я". Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19

По словам украинского дизайнера Андре Тана, раньше он не хотел рассказывать о заражении коронавирусом, опасаясь, что это повлияет на продажи в его магазинах.

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Андре Тан: Мне было несладко
Андре Тан: Мне было несладко
Фото: ANDRE TAN / Facebook

Украинский дизайнер Андре Тан вместе с семьей в марте 2020 года переболел COVID-19. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 9 октября на YouTube-канале Dorotye

"Сначала заболел я, потом заболела Алина – супруга моя, потом – Соня – наша дочь. Я был в Париже и, видно, оттуда его привез. Мне было несладко", – рассказал он. 

По словам дизайнера, он отказался от госпитализации и лечился дома.

"Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я. Я в больницу не лег, так как у меня большой дом", – сообщил он.

Андре Тан отметил, что не афишировал факт заражения коронавирусом, опасаясь, что это может сказаться на продажах. 

"У нас были онлайн-продажи, и я подумал: зачем это людям? Хотел, чтобы они себя не накручивали. Поэтому первый месяц был для меня очень тяжелый. Потом я понял, что это реальность и нужно что-то делать. Надо брать себя за макушку и вытягивать из этого кризиса", – рассказал он.

Андре Тан признался, что во время карантина начал изучать английский язык и смотрел в YouTube записи первых выступлений украинского артиста оригинального жанра Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. 

"И понял, что жить – это круто", – признался он.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 октября зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончалось 4779 пациентов с COVID-19, вылечилось 110 650 больных.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. 

В сентябре в эфире передачи "33 за 3" на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.

Теги: Украина, Андре Тан, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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