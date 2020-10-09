Новый рекорд по COVID-19. В Украине зафиксировали 5,8 тыс. новых случаев

За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 5804 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
За сутки умерло 89 пациентов, 2417 выздоровело.
Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 250 538 случаев COVID-19, 4779 человек умерло, 110 650 выздоровело.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
- Винницкая область – 7331;
- Волынская область – 9373;
- Днепропетровская область – 8301;
- Донецкая область – 5371;
- Житомирская область – 7718;
- Закарпатская область – 10 629;
- Запорожская область – 5172;
- Ивано-Франковская область – 14 835;
- Киев – 26 463;
- Киевская область – 10 689;
- Кировоградская область – 1262;
- Луганская область – 1613;
- Львовская область – 22 172;
- Николаевская область – 4293;
- Одесская область – 16 107;
- Полтавская область – 3921;
- Ровенская область – 13 981;
- Сумская область – 6404;
- Тернопольская область – 15 284;
- Харьковская область – 23 342;
- Херсонская область – 1714;
- Хмельницкая область – 8062;
- Черкасская область – 5349;
- Черновицкая область – 15 939;
- Черниговская область – 5212.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.