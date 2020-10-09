Новый рекорд по COVID-19. В Украине зафиксировали 5,8 тыс. новых случаев

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 250 538 случаев COVID-19, 4779 человек умерло

Коронавирусом в Украине заразилось более 250 тыс. человек Фото: EPA

За сутки 8 октября в Украине зафиксировали 5804 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

За сутки умерло 89 пациентов, 2417 выздоровело.

Всего в Украине с начала эпидемии зафиксировали 250 538 случаев COVID-19, 4779 человек умерло, 110 650 выздоровело.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7331;

Волынская область – 9373;

Днепропетровская область – 8301;

Донецкая область – 5371;

Житомирская область – 7718;

Закарпатская область – 10 629;

Запорожская область – 5172;

Ивано-Франковская область – 14 835;

Киев – 26 463;

Киевская область – 10 689;

Кировоградская область – 1262;

Луганская область – 1613;

Львовская область – 22 172;

Николаевская область – 4293;

Одесская область – 16 107;

Полтавская область – 3921;

Ровенская область – 13 981;

Сумская область – 6404;

Тернопольская область – 15 284;

Харьковская область – 23 342;

Херсонская область – 1714;

Хмельницкая область – 8062;

Черкасская область – 5349;

Черновицкая область – 15 939;

Черниговская область – 5212.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.