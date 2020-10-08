В Украине – новый рекорд по COVID-19, в Стокгольме назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Главное за день

В Украине за сутки выявили более 5 тыс. случаев COVID-19 Фото: EPA

Новый рекорд по COVID-19 в Украине

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 93 пациента. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233, продолжает болеть 131 811 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что Минздрав Украины начинает подготовку к открытию временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Нобелевская премия по литературе

Американская поэтесса Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Премию присудили "за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным".

Визит Зеленского в Великобританию

8 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после Brexit.

Также Зеленский призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "приверженность [Соединенного Королевства] Украине непоколебима".

Дебаты Харрис и Пенса

Вечером 7 октября в Университете Юты прошли единственные дебаты между кандидатами на пост вице-президента – сенатором от штата Калифорния, демократом Камалой Харрис и действующим вице-президентом США, республиканцем Майком Пенсом. Кандидаты говорили о реагировании США на пандемию COVID-19, об отношениях с Китаем и Россией, в том числе о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году, и о том, готовы ли стать президентами в случае, если победитель выборов не сможет выполнять свои обязанности. Упоминали также процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Возможные санкции в связи с отравлением Навального

Французская газета Le Monde сообщила, что Франция и Германия передали Европейскому союзу предложения о санкциях, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. По данным СМИ, в списке – девять человек.

Лесные пожары в Луганской области ликвидированы

В Луганской области по состоянию на утро 8 октября были ликвидированы все лесные пожары. Возгорание началось 30 сентября.