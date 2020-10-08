Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – Степанов

На сегодня в Украине занято около 21 тыс. койко-мест для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал о числе госпитализированных с COVID-19 Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Минздрав Украины начинает подготовку к открытию временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook Минздрава вечером 8 октября.

Степанов заявил, что на сегодня занято около 21 тыс. койко-мест.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровело 108 233 пациента.

5 октября Степанов заявлял, что в Украине подготовлено 37 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19.

"Максимум, что мы можем, – увеличить до 50 тыс.", – сказал он.