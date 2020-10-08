Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19 – Степанов

Минздрав Украины начинает подготовку к открытию временных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook Минздрава вечером 8 октября.
Степанов заявил, что на сегодня занято около 21 тыс. койко-мест.
"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", – сказал министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровело 108 233 пациента.
5 октября Степанов заявлял, что в Украине подготовлено 37 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19.
"Максимум, что мы можем, – увеличить до 50 тыс.", – сказал он.