В Украине зафиксировано около 20 случаев повторного заражения COVID-19 – Ляшко

Число случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине небольшое, отметил главный санврач страны Виктор Ляшко.

За прошлые сутки коронавирусом в Украине заразилось более 5 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В Украине зафиксировано около 20 случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом во время визита в Черновицкую область 8 октября заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко, пишет "Укринформ".

"В Украине немного случаев повторного заражения. Черновицкая область заявила о 17 случаях, и до этого было случаев три-четыре. Сейчас ВОЗ выясняет причины, почему происходило повторное инфицирование", – сказал он.

Ляшко отметил, что в мире пока не зафиксированы массовые повторные заражения COVID-19.

"Мы четко знаем, что антитела после перенесения болезни держатся в крови три-четыре месяца, у некоторых – до шести месяцев. Далее вопрос в том, оставляют ли они иммунный ответ, или антитела теряются, и человек может повторно заразиться", – сказал главный санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки выявили 5397 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных достигло 244 734. Число умерших от COVID-19 составило 4690. Выздоровело уже 108 233 человека, продолжает болеть 131 811 украинцев.