В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом – ОГА

Те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией COVID-19, тоже должны придерживаться противоэпидемических мер, подчеркнула замглавы Черновицкой облгосадминистрации Татьяна Гусак.

В Черновицкой области около 20 человек повторно заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявила замглавы Черновицкой облгосадминистрации Татьяна Гусак, которую 5 октября цитирует пресс-служба ОГА в Facebook.

Она призвала жителей области придерживаться притивоэпидемических мер.

"Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме", – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

В Черновицкой области заразилось 15 286 человек, 371 пациент умер, 8316 выздоровели.