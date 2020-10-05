В Киеве за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 286 человек, 10 пациентов умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве за сутки выздоровело 399 пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

В Киее за сутки выздоровело больше пациентов с COVID-19, чем заразилось. Об этом на брифинге 5 октября сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За сутки коронавирус в столице подтвердили у 286 человек, 10 пациентов умерли.

"Выздоровело за прошлые сутки больше людей, чем заболело. Это очень хороший показатель. Выздоровело 399 [человек]", – сказал мэр.

В больницы Киева 4 октября госпитализировали 32 пациента, остальные на самоизоляции под контролем врачей.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заразилось 24 736 человек, 430 умерло, 8263 излечилось.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.