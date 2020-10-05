В Киеве на карантин закрыты три школы – Кличко

На дистанционное обучение в Киеве переведен 331 класс в 130 школах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве по состоянию на 5 октября на карантин закрыты три школы. Об этом на брифинге сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодня в городе закрыты на карантин три школы из-за случаев заболевания среди педагогов. Еще одна школа возобновила учебный процесс после карантина. Но значительно возросло количество классов, которые отправились на самоизоляцию из-за заболевания учеников. Сегодня на дистанционном обучении – 331 класс в 130 школах Киева", – сказал мэр.

В целом в Киеве COVID-19 болеют 375 учеников и 159 педагогов, отметил Кличко.

В 36 детских садах из-за случаев коронавируса не работает 41 группа, два детсада закрыты на карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230,2 тыс. человек, 4430 человек умерли, 101,3 тыс. выздоровели.

В Киеве COVID-19 заболели 24,7 тыс. человек, 430 умерли, 8,3 тыс. выздоровели.