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В Киеве на карантин закрыты четыре школы – Кличко

COVID-19 в Киеве сейчас болеет 365 школьников и 205 педагогов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко: Ситуация в школах и детских садиках пока контролируема
Кличко: Ситуация в школах и детских садиках пока контролируема
Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве четыре школы закрыты на карантин из-за выявленных случаев COVID-19 у учителей. Об этом на брифинге 2 октября сказал столичный мэр Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ситуация в школах и детских садиках пока контролируема. На сегодня в городе закрыты на карантин четыре школы из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы возобновили учебный процесс после карантина. Также уменьшилось количество классов, которые находятся на изоляции из-за COVID-19. Сегодня на дистанционном обучении 275 классов в 116 школах Киева", – сказал мэр.

Он отметил, что сейчас COVID-19 в городе болеет 365 школьников и 205 педагогов.

В детских садах из-за выявленных случаев заболевания временно закрыты 40 групп, а два детсада закрыты на карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 октября в Украине COVID-19 заболел 217 661 человек, 4261 умер, 96 591 выздоровел.

В Киеве за последние сутки заболело 447 человек, 10 умерло, 312 выздоровело. Всего в столице с начала эпидемии заразилось 23 602 жителя, 401 умер, 7253 выздоровело.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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