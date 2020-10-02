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В мире за сутки от коронавируса умерло 7,6 тыс. человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, достигло почти 34,3 млн.

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В мире выздоровело 23,8 млн заболевших COVID-19
В мире выздоровело 23,8 млн заболевших COVID-19
Фото: EPA

За сутки 1 октября в мире от коронавируса умерло 7602 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.

Страны с наибольшим распространением COVID-19:

  • США (почти 7,3 млн заболевших, 207,8 тыс. умерших, 2,86 млн выздоровевших);
  • Индия (6,4 млн заболевших, 99,8 тыс. умерших, 5,35 млн выздоровевших);
  • Бразилия (4,8 млн заболевших, 144,7 тыс. умерших, 4,3 млн выздоровевших);
  • Россия (1,8 млн заболевших, 20,8 тыс. умерших, 960,7 тыс. выздоровевших);
  • Колумбия (835,3 тыс. заболевших, 26,2 тыс. умерших, 751,7 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.

Теги: Россия, США, Индия, Колумбия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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