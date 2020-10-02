В мире за сутки от коронавируса умерло 7,6 тыс. человек

За сутки 1 октября в мире от коронавируса умерло 7602 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.
Страны с наибольшим распространением COVID-19:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.