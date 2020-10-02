Палица заболел COVID-19

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица заявил, что самоизолировался и начал лечение.

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица 1 октября в эфире телеканала "1+1" заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Видео опубликовано на YouTube-канале "ТСН".

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач", – сообщил Палица.

Он отметил, что лечится дома самостоятельно.

"Никого рядом нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю и мою посуду. Уколы тоже делаю себе сам", – добавил он.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерло, 94 443 выздоровело. Второй день подряд в стране фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.



