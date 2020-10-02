ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Палица заболел COVID-19

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица заявил, что самоизолировался и начал лечение.

Палиця: Симптомов нет
Палиця: Симптомов нет
Фото: Игорь Палица / Facebook

Лидер политической партии "За будущее" Игорь Палица 1 октября в эфире телеканала "1+1" заявил, что получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Видео опубликовано на YouTube-канале "ТСН".

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач", – сообщил Палица.

Он отметил, что лечится дома самостоятельно.

"Никого рядом нет. Сам себе готовлю есть, сам убираю и мою посуду. Уколы тоже делаю себе сам", – добавил он.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерло, 94 443 выздоровело. Второй день подряд в стране фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.


Теги: Одесса, Игорь Палица, лечение, губернатор, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
  Ани Лорак отпраздновала 42-летие в мужской компании. Видео
Анатолий Анатолич улетел в США
Анатолий Анатолич улетел в США
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему не хочет знакомиться с избранницей своего бывшего мужа
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
"Сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь". Петросян показал тренировку в спортзале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS