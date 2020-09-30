"Маску наденьте!" Разумков сообщил, что из-за вспышки коронавируса в Раде пленарные заседания могут отменить

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента 30 сентября сообщил, что в последние дни коронавирусом заразилось до 10 народных депутатов и сотрудников аппарата Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"За вчера-позавчера заболело большое количество людей в сессионном зале и аппарате Рады. За последние несколько дней до 10 человек заболело [COVID-19]", – проинформировал спикер.
Он обратился к депутатам с просьбой надеть маски.
"[Когда] вы выступаете, тогда снимайте. Такое чувство, что у вас нет коронавируса… Маску наденьте!" – сказал Разумков.
Депутатские фракции обратились с предложением определить комитетскими днями четверг и пятницу, 1 и 2 октября, чтобы снизить концентрацию людей в одном помещении, уточнил Разумков.
"Заседания комитетов, согласно принятому законодательству, могут проходить в онлайн-режиме", – сообщил спикер Рады и добавил, что сегодня парламентарии смогут принять соответствующий проект постановления.
Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что за один день в Раде коронавирус подтвердили у восьми депутатов.
"И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг – пятницу и на следующей пленарной неделе", – написал он.
В конце августа Разумков рассказал, что в парламент коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата. Но после этого еще несколько депутатов сообщили о своем инфицировании, в частности, внефракционный народный депутат Муса Магомедов, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 30 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 208 959 человек, из них 92 360 вылечились, а 4129 умерли.