"Маску наденьте!" Разумков сообщил, что из-за вспышки коронавируса в Раде пленарные заседания могут отменить

За последние дни около 10 человек заболели COVID-19 в сессионном зале и аппарате Верховной Рады Украины, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков – депутатам: Такое чувство, что у вас нет коронавируса Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании парламента 30 сентября сообщил, что в последние дни коронавирусом заразилось до 10 народных депутатов и сотрудников аппарата Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За вчера-позавчера заболело большое количество людей в сессионном зале и аппарате Рады. За последние несколько дней до 10 человек заболело [COVID-19]", – проинформировал спикер.

Он обратился к депутатам с просьбой надеть маски.

"[Когда] вы выступаете, тогда снимайте. Такое чувство, что у вас нет коронавируса… Маску наденьте!" – сказал Разумков.

Депутатские фракции обратились с предложением определить комитетскими днями четверг и пятницу, 1 и 2 октября, чтобы снизить концентрацию людей в одном помещении, уточнил Разумков.

"Заседания комитетов, согласно принятому законодательству, могут проходить в онлайн-режиме", – сообщил спикер Рады и добавил, что сегодня парламентарии смогут принять соответствующий проект постановления.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что за один день в Раде коронавирус подтвердили у восьми депутатов.

"И это только депутаты. Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг – пятницу и на следующей пленарной неделе", – написал он.

В конце августа Разумков рассказал, что в парламент коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата. Но после этого еще несколько депутатов сообщили о своем инфицировании, в частности, внефракционный народный депутат Муса Магомедов, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.