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COVID-19 в Украине. Минздрав сообщил о заполненности больничных коек на 50,8%

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в больницах для больных с коронавирусной инфекцией подготовлено 29 966 коек.

В Украине вводятся новые больницы в рамках борьбы с коронавирусом
В Украине вводятся новые больницы в рамках борьбы с коронавирусом
Фото: ЕРА

В Украине заполнено более 15 тыс. больничных коек, подготовленных в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 30 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Общее количество коек – 29 666. Остальные еще остаются в резерве. Практически я каждый день подписываю соответствующие документы о введении в действие больниц, и из 29 666 по стране заполнено 50,8%. То есть больше 15 тыс.", – сказал он.

По данным министра, за последние сутки госпитализированы 733 пациента.

На 30 сентября в Украине зарегистрировано 208 959 случаев коронавирусной инфекции, из которых 4027 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4129 больных COVID-19, выздоровело 92 360 пациентов.

Теги: эпидемия, документы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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