В Харьковской области коронавирус обнаружили у рекордного для одного региона количества людей

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за 24 часа в Харьковской области подтвердили 549 случаев COVID-19.

За сутки в Украине провели более 51 тыс. тестирований на коронавирус Фото: pixabay.com

За 24 часа наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции в Украине подтвердили в Харьковской области. Об этом на брифинге 30 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 549, в том числе в Харькове – 405. Донецкая область – 345 случаев. Днепропетровская область – 271 случай, в том числе Днепр – 257 случаев. Львовская область – 265 случаев, и город Киев – 219", – сказал он.

Такое число новых больных – антирекорд для одного региона с начала эпидемии.

По данным министра, за последние сутки в стране провели 51 229 тестирований на COVID-19, из них 27 572 исследования – методом ПЦР.

На 30 сентября в Украине зарегистрировано 208 959 случаев коронавирусной инфекции (в Харьковской области – 18 628), из которых 4027 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 4129 больных COVID-19, выздоровело 92 360 пациентов.