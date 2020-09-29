В Харьковском облсовете произошла вспышка COVID-19, заболел и председатель

Около 20 депутатов и сотрудников Харьковского областного совета заразились коронавирусом, очередная сессия перенесена.

У председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата подтвержден диагноз COVID-19. Об этом 29 сентября сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимира Дягилева.

"На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) подтвержден диагноз или есть симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов", – сказал Дягилев.

Очередная сессия облсовета, назначенная на 1 октября, была перенесена на 15 октября в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом в Харьковской области. В регионе насчитывается 17 364 заболевших, это второй показатель в Украине после Киева.