Более 3 тыс. случаев COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Украине

К утру 27 сентября в Украине зафиксировали 198 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 3130 – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Умерли от коронавируса за последние сутки 56 украинцев, общее количество смертей, связанных с COVID-19 в стране достигло 3 959. Продолжают болеть 106 793 пациента, выздоровели 87 882, в том числе 1 009 – за последние сутки.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
Винницкая область – 5900;
Волынская область – 7632;
Днепропетровская область – 5285;
Донецкая область – 3016;
Житомирская область – 5656;
Закарпатская область – 9632;
Запорожская область – 3663;
Ивано-Франковская область – 13 335;
Киев – 21 492;
Киевская область – 8714;
Кировоградская область – 1074;
Луганская область – 974;
Львовская область – 19 784;
Николаевская область – 2980;
Одесская область – 12 786;
Полтавская область – 1910;
Ровенская область – 12 032;
Сумская область – 3672;
Тернопольская область – 12 986;
Харьковская область – 17 364;
Херсонская область – 1049;
Хмельницкая область – 5622;
Черкасская область – 3694;
Черновицкая область – 14009;
Черниговская область – 3960.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Новость дополняется...