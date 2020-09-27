Более 3 тыс. случаев COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Украине

Коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют более 100 тыс. украинцев.

В Украине пятый день подряд фиксируют более 3 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 27 сентября в Украине зафиксировали 198 634 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 3130 – за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Умерли от коронавируса за последние сутки 56 украинцев, общее количество смертей, связанных с COVID-19 в стране достигло 3 959. Продолжают болеть 106 793 пациента, выздоровели 87 882, в том числе 1 009 – за последние сутки.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

Винницкая область – 5900;

Волынская область – 7632;

Днепропетровская область – 5285;

Донецкая область – 3016;

Житомирская область – 5656;

Закарпатская область – 9632;

Запорожская область – 3663;

Ивано-Франковская область – 13 335;

Киев – 21 492;

Киевская область – 8714;

Кировоградская область – 1074;

Луганская область – 974;

Львовская область – 19 784;

Николаевская область – 2980;

Одесская область – 12 786;

Полтавская область – 1910;

Ровенская область – 12 032;

Сумская область – 3672;

Тернопольская область – 12 986;

Харьковская область – 17 364;

Херсонская область – 1049;

Хмельницкая область – 5622;

Черкасская область – 3694;

Черновицкая область – 14009;

Черниговская область – 3960.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.