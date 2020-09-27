Джонсон призвал установить правду о происхождении коронавируса, но не для того, чтобы кого-то обвинить в пандемии

В выступлении на общих дебатах сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп призвал привлечь к ответственности Китай как страну, допустившую пандемию COVID-19. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что знать правду о распространении коронавируса нужно, но не для того, чтобы обвинять какое-либо правительство.

Джонсон: Крошечный противник угрожает всем одинаково, но члены ООН по-прежнему ведут 193 отдельные кампании, как будто в разных странах живут разные виды людей Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мировое сообщество должно выяснить правду о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и причинах разрастания пандемии, но не для того, чтобы кого-то наказывать. Об этом он сказал в выступлении на общих дебатах сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, видеозапись которого была показана на сайте ООН 26 сентября.

"Это моральный императив для человечества: быть честными и достичь понимания того, как началась пандемия и почему она смогла распространиться. Не потому, что я хочу обвинить какую-либо страну или правительство, или заработать себе баллы. Я просто верю, как бывший пациент с COVID-19, что мы все имеем право знать об этом, чтобы не допустить повторения случившегося", – сказал премьер-министр.

Джонсон отметил, что в течение последних 20 лет было восемь вспышек опасных заболеваний, которые могли перерасти в пандемию.

"Человечество было застигнуто врасплох. Мы изо всех сил стараемся успевать за событиями, но достигаем прогресса с мучительной медлительностью", – сказал глава британского правительства.

По его словам, кризис, который должен был объединить мир, на самом деле разделил его.

"Мы все столкнулись с одним и тем же врагом. Один и тот же крошечный противник угрожает всем одинаково, но члены ООН по-прежнему ведут 193 отдельные кампании, как будто в разных странах живут разные виды людей", – посетовал Джонсон.

"Как и при любом кризисе, очень важно не извлекать неправильных уроков", – добавил премьер.

Все его выступление было посвящено теме борьбы с пандемией.

22 сентября на общих дебатах в Генассамблее президент США Дональд Трамп заявил, что ООН должна призвать к ответственности Китай, который выпустил коронавирус в мир.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к вечеру 26 сентября на планете заразилось 32,68 млн человек, умерло почти 991 тыс.

Джонсон в апреле в тяжелой форме перенес COVID-19.