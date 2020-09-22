Трамп в Генассамблее ООН призвал привлечь КНР к ответственности за распространение "китайского вируса"

В видеообращении к Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на власти Китая за их действия в начале пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация Объединенных Наций должна понести ответственность за пандемию COVID-19. Об этом он сказал в обращении к Генеральной Ассамблее ООН, которое было показано на сессии в видеозаписи. Речь Трампа размещена в Twitter Государственного департамента США.

Глава Белого дома назвал инфекцию "китайским вирусом", хотя такое название не применяется в международной практике, а в МИД Китая утверждают, что употребление такого термина порочит страну.

"Мы должны призвать к ответственности государство, которое выпустило эту чуму в мир. На ранней стадии эпидемии Китай прекратил внутреннее авиасообщение, однако разрешило рейсы за пределы страны, чтобы заразить весь мир. Китай осуждал мой запрет на путешествия в эту страну, хотя ее жителям уже было запрещено покидать дома. Китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая виртуально контролируется из Китая объявили, что нет доказательств передачи вируса от человека к человеку. Позже они ложно заявляли, что люди без симптомов не переносят болезнь", – перечислил Трамп свои претензии.

КНР также должна отвечать за сброс в океан "миллионов тонн мусора" и незаконные торговые ограничения, добавил Трамп.

Выступление президента Соединенных Штатов длилось шесть минут.

Live now! Watch President @realDonaldTrump deliver remarks to the 75th Session of the @UN General Assembly. #UNGA https://t.co/YW1mbaQqN3 — Department of State (@StateDept) September 22, 2020

75-я Генассамблея ООН началась 21 сентября. Речи лидеров государств заранее записаны на видео и транслируются в зале заседаний. Переход Ассамблеи в режим онлайн продиктован ситуацией с коронавирусом в Нью-Йорке: всем приезжим из других стран было бы необходимо пройти двухнедельный карантин, писала The Guardian.

23 сентября на общих дебатах Генассамблеи выступит президент Украины Владимир Зеленский.