"У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и один раз". Зеленский выступил в ООН. Полное видео
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября выступил на общих дебатах на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В связи с эпидемической обстановкой в Нью-Йорке речи всех глав государств и правительств записываются заранее, а видеозаписи демонстрируются в зале заседаний. Выступление Зеленского, в котором тот говорил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН, создать международную платформу по деоккупации Крыма и увеличить усилия международного сообщества по противодействию дезинформации, длилась 13 минут. Видеозапись разместил в YouTube Офис президента Украины.
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