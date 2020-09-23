Зеленский об ООН: Система стала все чаще давать сбой, ее атакуют баги и вирусы

Свидетельством нарушений работы механизмов, заложенных при создании ООН, стало то, что суверенитет Украины нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности. Об этом в послании к Генассамблее ООН сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Механизмы работы Организации Объединенных Наций, сформированные 75 лет назад, стали несовершенными, свидетельством чему – агрессия России против Украины. Об этом в выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое транслировалось на сайте организации, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критических ошибок. В то же время мы должны признать, что система все чаще дает сбой. Ее атакуют новые баги и вирусы, а противодействие им не всегда эффективно. Говорю об этом как глава государства, у которого в ХХІ веке Российская Федерация аннексировала полуостров Крым, государства, которое седьмой год сдерживает военную агрессию на Донбассе", – заявил Зеленский.

По его убеждению, ООН должна принадлежать важная роль в восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении авторитета международному праву.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.