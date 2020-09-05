В повестку дня сессии Генассамблеи ООН внесли вопрос о ситуации на Донбассе и в Крыму

81 делегация проголосовала за обсуждение на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "украинского" вопроса.

В повестку дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеденных Наций добавили вопрос о ситуации на оккупированных территориях Украины – на Донбассе и в Крыму. Об этом 4 сентября сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня сессии Генассамблеи ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", – написала замминистра.

За включение "украинской" темы в повестку дня проголосовала 81 делегация, против – 17 (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Сербия, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Судан, Зимбабве, Бурунди, Коморские Острова, Иран, Лаос, Куба, Мьянма и Филиппины).

75-я сессия Генассамблеи ООН должна пройти с 21 сентября по 2 октября.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.