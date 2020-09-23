Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа – Зеленский

Украина выступает за создание международной платформы по деоккупации Крыма и просит членов ООН поддержать новую резолюцию по ситуации с правами человека на полуострове, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, разговоры о Крыме не должны стать будничными.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех друзей страны к участию в создании международной платформы по деоккупации полуострова Крым. Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое разместил в YouTube Офис президента Украины.

Он также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 2020 года.

"Вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является деоккупация Крыма и Донбасса", – сказал Зеленский.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Генассамблея ООН с 2016 года принимает резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и в Севастополе.