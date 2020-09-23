Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН – Зеленский

Совбез ООН должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным, Украина готова принять участие в его реформировании. Об этом, выступая на общих дебатах сессии Генассамблеи ООН, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Агрессия России против Украины доказывает необходимость реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сказал украинский президент Владимир Зеленский в выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его речь разместил в YouTube Офис президента Украины.

"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает: механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности", – подчеркнул украинский президент.

Он заявил о готовности Украины принять участие в переформатировании Совбеза.

"Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН – обладать действенным инструментом, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", – отметил Зеленский.

Правом вето в Совете Безопасности ООН обладают пять его постоянных членов: Россия (как правопреемница СССР), Китай, США, Франция и Великобритания.

Украина последовательно выступает за ограничение применения вето в Совбезе.

Выступая на дебатах в Генассамблее 22 сентября, российский президент Владимир Путин заявил о необходимости сохранить право вето за постоянными членами Совбеза.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.