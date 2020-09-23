Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совбеза ООН – Зеленский

Агрессия России против Украины доказывает необходимость реформирования Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сказал украинский президент Владимир Зеленский в выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его речь разместил в YouTube Офис президента Украины.
"Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает: механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности", – подчеркнул украинский президент.
Он заявил о готовности Украины принять участие в переформатировании Совбеза.
"Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН – обладать действенным инструментом, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", – отметил Зеленский.
Правом вето в Совете Безопасности ООН обладают пять его постоянных членов: Россия (как правопреемница СССР), Китай, США, Франция и Великобритания.
Украина последовательно выступает за ограничение применения вето в Совбезе.
Выступая на дебатах в Генассамблее 22 сентября, российский президент Владимир Путин заявил о необходимости сохранить право вето за постоянными членами Совбеза.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Вскоре после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.