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Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о доставке гумпомощи в Сирию. Европейские дипломаты назвали это циничным

Россия и Китай отказались поддержать разработанный Бельгией и Германией проект резолюции, который предусматривает продление на год действующего сейчас механизма доставки помощи в Сирию через два пункта пропуска на турецко-сирийской границе. В МИД Германии назвали позицию Москвы непонятной.

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Немецко-бельгийский проект резолюции Совбез ООН не принял, сегодня будут рассматривать российский проект
Немецко-бельгийский проект резолюции Совбез ООН не принял, сегодня будут рассматривать российский проект
Фото: EPA

7 июля в Совете Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции о продлении на год трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии, сообщило агентство Reuters.

Остальные 13 членов Собвеза проголосовали за утверждение проекта.

Проект резолюции разработали Бельгия и Германия. Они предложили на год продлить действующий сейчас механизм доставки помощи в Сирию через два пункта пропуска на турецко-сирийской границе, не получая для этого одобрения Дамаска (срок действия разрешения истекает 10 июля). 

Но Китай и Россия отказались поддержать этот проект. Вместо этого Россия разработала свой, его должны рассмотреть на заседании 8 июля. Москва настаивает на поставках только через один пункт пропуска на турецко-сирийской границе и на шесть месяцев, а не на год.

AFP напомнило, что с начала сирийского конфликта Россия использовала свое вето 15-й раз, а Китай – 9-й. По данным агентства, европейские дипломаты расценили действия России и Китая "крайне негативно". Настаивать только на одном пункте пропуска – цинично, поскольку помощь не будет доставлена людям вообще, считают они. 

Постоянное представительство Бельгии при ООН высказало сожаление по поводу результатов голосования 7 июля. 

"Резолюция о трансграничных операциях чисто гуманитарная: 3 млн человек зависят от этого механизма. Это безопасная и эффективная система гуманитарной помощи в мире", – сказано в опубликованном в Twitter заявлении бельгийских дипломатов. 

Они сообщили, что вместе с немецкими коллегами продолжат усилия для того, чтобы действующий механизм доставки помощи был продлен. 

В МИД Германии заявили, что вето России и Китая оказалось "тем более непонятным", учитывая, что представленный текст уже был компромиссом, проинформировала "Немецкая волна"

В заявлении постоянного представителя России при ООН Василия Небензи сказано, что РФ не поддержала немецко-бельгийский проект резолюции, поскольку действующий механизм доставки помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, а сейчас ситуация существенно изменилась, значительно сократилась не подконтрольная правительству Сирии территория. Именно поэтому Москва считает, что "пришло время постепенно сворачивать этот механизм". 

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Резолюция об оказании Сирии трансграничной гуманитарной помощи была принята Совбезом ООН в 2014 году, ее уже несколько раз продлевали. Сначала резолюция позволяла колоннам с помощью пересекать четыре пункта пропуска (два с турецкой стороны, по одному – с иракской и иорданской) без согласия сирийских властей, но под давлением Москвы число пропускных пунктов сократили до двух.  

"Немецкая волна" отметила, что таким образом Москва хочет уменьшить доставки гуманитарной помощи в те районы, которые не контролируют силы президента Башара Асада (в конфликте РФ выступает на его стороне).

Теги: Россия, Германия, Турция, Китай, ООН, Сирия, Бельгия, граница, гуманитарная помощь, вето, резолюция, война в Сирии, границы
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