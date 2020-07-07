Действия российских военных в Сирии можно расценивать как военные преступления – комиссия ООН

В результате бомбардировок, в которых участвовала российская авиация, в Сирийской Арабской Республике погибли сотни гражданских лиц, заявили в комиссии ООН по расследованию событий в Сирии.

Действия российских военных, а также правительственных сил Сирии в ходе вооруженного конфликта на территории страны могут быть расценены как военные преступления. Об этом говорится в отчете комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, охватывающем период с декабря 2019-го по июнь 2020 года. Доклад 7 июля был опубликован на сайте Совета ООН по правам человека.

В частности, наблюдатели ООН указывают, что в ходе кампании по взятию Идлиба и западного Алеппо "сирийские правительственные силы вместе с российскими военно-космическими силами проводили воздушные и наземные атаки, которые уничтожили гражданскую инфраструктуру, опустошили города и деревни и унесли жизни сотен сирийских женщин, мужчин и детей".

"Многочисленные больницы, школы, рынки и дома были разрушены воздушными и наземными атаками", – сказано в отчете.

Комиссия ООН отмечает, что в ходе этих атак применялись кассетные боеприпасы, что может быть приравнено к военным преступлениям.

В докладе также говорится, что действия, которые можно расценивать как военные преступления или преступления против человечности, совершали все участники конфликта.

"Отвратительно, что по прошествии более девяти лет гражданские лица продолжают подвергаться неизбирательным нападениям. Детей обстреливали в школе, родителей обстреливали на рынке, пациентов обстреливали в больнице, целые семьи подвергались бомбардировкам даже во время бегства. Совершенно ясно, что и проправительственные силы, и террористы грубо нарушали законы войны и права сирийского гражданского населения", – подчеркнул председатель комиссии Пауло Пиньейру.

В отчете комиссии, опубликованном в начале марта текущего года, говорилось, что российская авиация как минимум два раза принимала участие в бомбардировках, которые можно расценивать как военное преступление (речь шла о неизбирательных ударах в гражданских районах).

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.