Германия, Франция, Великобритания и США потребовали привлечь Асада к ответственности за злодеяния в Сирии

Сирийские беженцы должны получить возможность спокойно вернуться домой, не опасаясь преследований со стороны режима президента Башара Асада, сказано в совместном заявлении Германии, Франции, Великобритании и США.

Режим президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности за злодеяния, которые привели к потоку беженцев. Об этом сказано в опубликованном 15 марта на сайте МИД ФРГ совместном заявлении Германии, Франции, Великобритании и США.

Документ появился по случаю девятилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.

"Мы, как главный донор гуманитарной помощи с начала войны, будем и впредь оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, в том числе посредством неотложных трансграничных усилий, и мы требуем, чтобы все стороны, особенно сирийский режим и его сторонники, обеспечили безопасный, беспрепятственный и постоянный доступ к гуманитарной помощи для всех нуждающихся в Сирии. Однако мы не будем оказывать поддержку, пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, существенный и настоящий политический процесс", – сказано в заявлении.

Его подписанты считают, что сирийские беженцы должны иметь возможность безопасно и добровольно вернуться домой, не опасаясь арестов, нарушений прав человека и вербовки.

"Однако сирийский режим все еще мешает им. Мы будем продолжать требовать, чтобы режим Асада был привлечен к ответственности за совершенные им злодеяния, и мы будем продолжать прилагать усилия к поиску и привлечению к ответственности виновных в преступлениях против человечности, военных преступлениях и других нарушениях и злоупотреблениях", – говорится в документе.

Представители четырех стран также отметили, что "все граждане Сирии, включая перемещенных лиц и беженцев, должны иметь возможность участвовать в свободных и справедливых выборах под надзором ООН".

Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Количество сирийских беженцев исчисляется сотнями тысяч.

13 апреля в Сирии должны были состоятся парламентские выборы, но Асад своим указом перенес их на 20 мая, сославшись на ситуацию с коронавирусом.