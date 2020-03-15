Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Германия, Франция, Великобритания и США потребовали привлечь Асада к ответственности за злодеяния в Сирии

Сирийские беженцы должны получить возможность спокойно вернуться домой, не опасаясь преследований со стороны режима президента Башара Асада, сказано в совместном заявлении Германии, Франции, Великобритании и США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года
Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года
Фото: ЕРА

Режим президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности за злодеяния, которые привели к потоку беженцев. Об этом сказано в опубликованном 15 марта на сайте МИД ФРГ совместном заявлении Германии, Франции, Великобритании и США.

Документ появился по случаю девятилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.

"Мы, как главный донор гуманитарной помощи с начала войны, будем и впредь оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу, в том числе посредством неотложных трансграничных усилий, и мы требуем, чтобы все стороны, особенно сирийский режим и его сторонники, обеспечили безопасный, беспрепятственный и постоянный доступ к гуманитарной помощи для всех нуждающихся в Сирии. Однако мы не будем оказывать поддержку, пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, существенный и настоящий политический процесс", – сказано в заявлении.

Его подписанты считают, что сирийские беженцы должны иметь возможность безопасно и добровольно вернуться домой, не опасаясь арестов, нарушений прав человека и вербовки.

"Однако сирийский режим все еще мешает им. Мы будем продолжать требовать, чтобы режим Асада был привлечен к ответственности за совершенные им злодеяния, и мы будем продолжать прилагать усилия к поиску и привлечению к ответственности виновных в преступлениях против человечности, военных преступлениях и других нарушениях и злоупотреблениях", – говорится в документе.

Представители четырех стран также отметили, что "все граждане Сирии, включая перемещенных лиц и беженцев, должны иметь возможность участвовать в свободных и справедливых выборах под надзором ООН".

Асад занимает пост президента Сирии с июля 2000 года.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Количество сирийских беженцев исчисляется сотнями тысяч.

13 апреля в Сирии должны были состоятся парламентские выборы, но Асад своим указом перенес их на 20 мая, сославшись на ситуацию с коронавирусом.

Теги: США, Германия, Франция, Великобритания, выборы, Сирия, Башар Асад, война в Сирии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS