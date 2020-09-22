Путин призвал сохранить право вето постоянных членов Совбеза ООН

Россия выступает за безусловное сохранения права вето для постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в видеообращении к Генеральной Ассамблее сказал президент РФ Владимир Путин. Запись его выступления транслировал телеканал "Настоящее время".
"Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс, как минимум – избегать решений, категорически неприемлемых для других", – сказал он.
Работающий с момента создания Совбеза инструмент вето выгодно отличает ООН от ее предшественницы Лиги Наций "с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий", добавил Путин.
Он впервые с 2015 года выступил в рамках общих дебатов лидеров стран на заседании Генассамблеи ООН.
Правом вето в Совете Безопасности ООН обладают пять его постоянных членов: Россия (как правопреемница СССР), Китай, США, Франция и Великобритания.
Украина последовательно выступает за ограничение применения вето в Совбезе. В частности, благодаря этому праву Россия заблокировала создание международного трибунала для расследования обстоятельств катастрофы авиарейса МН17.