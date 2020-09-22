Меркель призвала реформировать Совет Безопасности ООН

Организация Объединенных Наций должна продолжать развиваться, чтобы иметь возможность справляться с глобальными вызовами XXI века. Об этом заявила глава правительства Германии Ангела Меркель.

ООН часто не успевает двигаться за своими идеалами, поскольку ей мешают работать должным образом интересы отдельных членов. Об этом 21 сентября сказала канцлер Германии Ангела Меркель в обращении по случаю 75-й годовщины ООН. Текст обращения опубликован на сайте постоянного представительства Федеративной Республики Германия в ООН.

Она отметила нехватку командного духа в организации и назвала ошибочной позицию тех, кто считает, что в одиночку удастся лучше справиться с проблемами.

"Наше благополучие – это то, что мы делим, как и наши страдания", – сказала она.

Меркель назвала пандемию COVID-19 примером того, что глобальные проблемы требуют понимания и сотрудничества за пределами национальных границ и на всех уровнях.

"Однако Совет Безопасности слишком часто заходит в тупик, когда требуются четкие решения. Нам нужны реформы. Организация Объединенных Наций должна продолжать развиваться, чтобы иметь возможность справляться с глобальными вызовами XXI века. Германия готова и дальше брать на себя ответственность и будет рада сделать это в расширенном составе Совета Безопасности", – подчеркнула канцлер Германии.

В Совет Безопасности ООН входят 15 государств-членов: пять постоянных и 10 непостоянных. К постоянным относятся Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, они имеют "право вето".



По пять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей ООН каждый год на двухлетний срок. При этом среди 10 непостоянных членов Совбеза должно быть пять государств из Африки и Азии, одно государство из восточной Европы, два государства из Латинской Америки и еще два – из Западной Европы или других регионов.