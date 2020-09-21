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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН призвали обратить внимание на страдания 1,2 млн уязвимых жителей Донбасса

Координатор ООН Оснат Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через контрольные пункты въезда-выезда людей с неотложными потребностями.

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В ООН считают безопасное передвижение через КПВВ на Донбассе критически необходимым для жизни людей
В ООН считают безопасное передвижение через КПВВ на Донбассе критически необходимым для жизни людей
Фото: pixabay.com

По данным ООН, 1,2 млн жителей Донбасса в течение полугода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани по случаю Международного дня мира.

"Сегодня я хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 млн уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой месяц не могут получить пенсии, пересечь линию разграничения для того, чтобы ухаживать за больными родственниками и воссоединиться с близкими", – заявила она.

Она уточнила, что эти люди почти полностью истощили свои ресурсы и неизвестно, как они смогут прожить седьмую зиму конфликта при условии сохранения жестких ограничений на перемещение через линию соприкосновения.

Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через контрольные пункты въезда-выезда людей с неотложными потребностями.

"Это критически необходимо для жизни людей и сохранения связей между людьми и надежды на мир", – подчеркнула координатор ООН.

С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территории.

Периодически боевики открывают КПВВ "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Они называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". При этом выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск на оккупированную территорию производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Руководство операции Объединенных сил, в том числе и Государственной пограничной службы, предоставляет возможность пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Теги: Россия, Украина, ООН, Донбасс, пенсии, боевики, война в Украине, война на Донбассе, КПВВ, Оснат Лубрани, пандемия
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