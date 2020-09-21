В ООН призвали обратить внимание на страдания 1,2 млн уязвимых жителей Донбасса

Координатор ООН Оснат Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через контрольные пункты въезда-выезда людей с неотложными потребностями.

В ООН считают безопасное передвижение через КПВВ на Донбассе критически необходимым для жизни людей Фото: pixabay.com

По данным ООН, 1,2 млн жителей Донбасса в течение полугода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани по случаю Международного дня мира.

"Сегодня я хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 млн уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой месяц не могут получить пенсии, пересечь линию разграничения для того, чтобы ухаживать за больными родственниками и воссоединиться с близкими", – заявила она.

Она уточнила, что эти люди почти полностью истощили свои ресурсы и неизвестно, как они смогут прожить седьмую зиму конфликта при условии сохранения жестких ограничений на перемещение через линию соприкосновения.

Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через контрольные пункты въезда-выезда людей с неотложными потребностями.

"Это критически необходимо для жизни людей и сохранения связей между людьми и надежды на мир", – подчеркнула координатор ООН.