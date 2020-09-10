Резников: Мы построим новый, современный Донбасс

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что вывезенное в Россию оборудование с предприятий в ОРДЛО было "старым непонятно чем".

После деоккупации Донбасса там можно создать территорию приоритетного развития. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил "Фактам" в интервью, опубликованном 10 сентября.

"Считаю, что в любом кризисе всегда есть опция для позитива... Что мы получим после деоккупации? Разграбленные территории. Но те заводы и фабрики – это прошлый век, они уже давно не соответствуют современным требованиям. В основном их оборудование вывезено в Россию. Да пользуйтесь на здоровье и будьте счастливы с этим старым непонятно чем. А у нас появится площадка для нового строительства", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что "мы построим новый, современный Донбасс и не надо будет тратиться на вывоз рухляди".

"Заходи, строй, инвестируй. Мы сегодня говорим о программе экономического стимула на подконтрольной части Донбасса. Это амбициозное задание министерства – создать там территорию приоритетного развития, пусть не обижаются жители других областей. Для этого следует здесь и сейчас обеспечить условия для западных и отечественных инвесторов. А это новые технологии, новые рабочие места, новая инфраструктура, в том числе и жилье для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц. – "ГОРДОН"). Мы покажем, что возможно в таких условиях развиваться. И когда деоккупируем часть Донбасса, этот режим территорий приоритетного развития (то, что Леонид Макарович назвал свободной экономической зоной) легко сможем применить и там", – объяснил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

На восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно по меньшей мере €372 млн. Об этом 29 октября 2019 года на инвестиционном форуме RE:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе Донецкой области заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

На восстановление временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украине понадобится около $10 млрд, заявлял в августе 2020 года советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.