Боевики на Донбассе использовали трассирующие пули для поджога травы – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, до 17.30 10 сентября боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

10 сентября в Луганской области боевики стреляли трассирующими пулями. Об этом проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"[По состоянию на 17.30] 10 сентября на участках ответственности наших подразделений зафиксированы три нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, сегодня в 14.15 российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шумы... Кроме того, враг совершил выстрелы из стрелкового оружия в сторону наших позиций в районе Золотого и Золотого-5, применив трассирующие пули для поджога травы", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг не только сознательно и целенаправленно идет на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. В то же время Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – объяснили в пресс-центре.

Там подчеркнули, что подразделения Объединенных сил "пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.