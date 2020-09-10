Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле Шумов – штаб ООС

Пророссийские незаконные вооруженные формирования на Донбассе открыли огонь по украинским военным вблизи пункта Шумы. Украинские разведчики сработали оперативно, никто не пострадал, рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 10 сентября открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Шумы. Об этом рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Обстрел вели прицельно на участке, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ, отметили военные.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – заявили в штабе ООС.

Украинские военные подчеркнули, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований России были спрогнозировали заранее.

"Поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – резюмировали в штабе.