Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных возле Шумов – штаб ООС

Боевики на Донбассе 10 сентября открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Шумы. Об этом рассказали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
Обстрел вели прицельно на участке, где должна была пройти встреча представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) и ОБСЕ, отметили военные.
"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – заявили в штабе ООС.
Украинские военные подчеркнули, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований России были спрогнозировали заранее.
"Поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", – резюмировали в штабе.
5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.
Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.
Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.
ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы Донецкой области, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.
Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.