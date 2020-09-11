На въезде в Шумы люди протестуют против общего с боевиками инспектирования

Митингующие рассказали, что приехали из близлежащих городов – Бахмута, Покровска, Славянска и Торецка Донецкой области. Они выступили против общего с боевиками инспектирования и заявили, что "не понимают, почему люди, которые освобождали Славянск, теперь вынуждены терпеть, что россияне будут ходить у них по окопам".

Митингующие держат плакаты с лозунгами "Мир на Донбассе – это не предательство национальных интересов", "Донбасс против чужих хозяев" Фото: radiosvoboda.org

На блокпосту на въезде в поселок Шумы Донецкой области 10 сентября собрался пикет из около 10 человек, которые протестуют против инспекции украинских позиций, сообщает "Радіо Свобода".

Митингующие рассказали, что приехали из близлежащих городов – Бахмута, Покровска, Славянска и Торецка Донецкой области, и что среди них есть ветераны боевых действий на Донбассе, переселенцы и городские общественные активисты.

Люди держали, кроме государственного и красно-черного, флаги ВО "Свобода", Донецкой области и длинное красное полотно, которое, по их заявлению, символизирует красные линии для власти. Также в руках были плакаты с лозунгами "Мир на Донбассе – это не предательство национальных интересов", "Донбасс против чужих хозяев", "Не пустим врага в дом".

В разговоре с журналистами протестующие заявили, что "не понимают, почему люди, которые освобождали Славянск, теперь вынуждены терпеть, что россияне будут ходить у них по окопам".

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины о проведении инспекции.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.