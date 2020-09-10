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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников объяснил, что следует делать с обладателями российских паспортов после деоккупации Донбасса

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что после деоккупации Донбасса местных жителей, получивших российский паспорт, следует поставить перед выбором, гражданами какой страны они являются.

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Резников выступает за второе гражданство в Украине
Резников выступает за второе гражданство в Украине
Фото: mtot.gov.ua

Жителей оккупированного Донбасса, которые получили российский паспорт, нельзя за это наказывать. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил "Фактам" в интервью, опубликованном 10 сентября.

По его данным, жителям Донбасса Россия выдала 200 тыс. своих паспортов.

"Нельзя же столько человек карать за то, что у них эти паспорта. Нужно принять решение: уважаемые, после деоккупации определитесь, вы граждане какой страны. Если кто-то хочет быть гражданином Российской Федерации, окей, это твое решение, живи себе на здоровье, только ты теперь иностранный гражданин. Или можешь быть лицом без гражданства. Получи, пожалуйста, вид на жительство, основания есть – у тебя здесь имущество, ты здесь даже рожден", – сказал Резников.

Он считает, что люди с российскими паспортами не могут в Украине "преподавать, избирать и быть избранными, работать государственными служащими, в органах местного самоуправления, в правоохранительных органах".

"Я вообще за второе гражданство или статус "украинец за границей", чтобы эти люди могли голосовать (например, украинцы в Канаде, Польше, Израиле, Великобритании и так далее), но, конечно, с важной оговоркой: если ты проживаешь на территории государства-агрессора, на тебя этот режим не распространяется", – объяснил вице-премьер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, – с другой.

В течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Теги: Россия, паспорт, гражданство, Алексей Резников, украинцы, война в Украине, война на Донбассе
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