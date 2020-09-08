Резников: Никто с 2014 года не мог признаться публично, что мы не знаем, когда закончится война

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, в Минских соглашениях обозначено, что конфликт на Донбассе должен быть урегулирован до конца 2015 года.

После начала в 2014 году войны на Донбассе о сроках ее завершения никто не мог сказать публично. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил "Фактам" в интервью, опубликованном 8 сентября.

"Никто с 2014 года не мог признаться публично, что мы не знаем, когда закончится эта война. Я вам скажу больше, в Минских соглашениях, которые подписывала в том числе Украина, обозначены сроки окончательного урегулирования конфликта – 31 декабря 2015 года. То есть "Нормандская четверка" думала, что к тому времени россияне уйдут с территории Украины. А этого не произошло", – сказал он.

По словам вице-премьера, "все были уверены, что война ненадолго, что люди вернутся домой на Донбасс и в Крым".

"Я и сейчас верю в это. Вопрос только, когда это произойдет", – отметил Резников.

Журналистка спросила его, на чем основана его вера.

"На исторических примерах. Приведу два, но сразу скажу, что сроки, которые прозвучат, вам не понравятся. Первую историю мне рассказал наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В 1870–1871 годах случилась франко-прусская война. Французские провинции Эльзас и Лотарингия достались победившей Германии. И лишь в 1919 году по условиям Версальского мирного договора Франция вернула себе эти земли. Все это время большинство французов считали предателями тех, кто остался жить на захваченных территориях, а французская элита верила, что эти земли вернутся", – рассказал Резников.

Вторым примером он считает разделение Германии после Второй мировой войны на Восточную и Западную.

"К сожалению, у нас очень сложный агрессивный сосед. Так случилось. И с этим нам придется жить. А это означает, что мы должны продолжать двигаться в прозападном направлении и развиваться. Только через такое отношение к себе мы сможем вернуть временно оккупированные территории. По-другому не будет", – заявил вице-премьер.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.