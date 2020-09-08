Евросоюз продлит санкции против России за оккупацию Крыма – журналист

По словам редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, послы стран ЕС намерены завтра продлить антироссийские санкции на полгода.

Евросоюз завтра продлит санкции против России за оккупацию Крыма. Об этом 8 сентября в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет запретам на выдачу виз и замораживание активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению союза, подорвали территориальную целостность Украины", – написал журналист.

Он также уточнил, что санкции будут продлены, как обычно, на полгода.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.