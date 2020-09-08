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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Евросоюз продлит санкции против России за оккупацию Крыма – журналист

По словам редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, послы стран ЕС намерены завтра продлить антироссийские санкции на полгода.

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В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС
В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС
Фото: depositphotos.com

Евросоюз завтра продлит санкции против России за оккупацию Крыма. Об этом 8 сентября в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет запретам на выдачу виз и замораживание активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению союза, подорвали территориальную целостность Украины", – написал журналист.

Он также уточнил, что санкции будут продлены, как обычно, на полгода.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, оккупация, Евросоюз, Рикард Йозвяк, послы
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