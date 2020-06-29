МИР Short News

Совет ЕС утвердил решение о продлении санкций против России

Совет Европейского союза 29 июня утвердил решение о продлении секторальных санкций, введенных против России за агрессию в Украине, на шесть месяцев – до 31 января 2021 года.

Как сообщается на сайте совета, решение было принято, исходя из оценки выполнения Минских соглашений и с учетом мнения лидеров ЕС, которое было озвучено на на видеоконференции 19 июня. "Учитывая, что полная реализация Минских соглашений еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – заявили в Совете ЕС.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".