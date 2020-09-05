ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вводите санкции против всех украинцев". Офис президента отреагировал на расширение санкционного списка РФ

4 сентября стало известно, что правительство России ввело санкции против 43 украинских политиков, в том числе против пятого президента Украины Петра Порошенко. В ОПУ порекомендовали россиянам в целях экономии времени внести в санкционный список сразу всех граждан Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Офис президента заявил, что по принципиальным вопросам един с политиками, ставшими фигурантами российских санкций
Офис президента заявил, что по принципиальным вопросам един с политиками, ставшими фигурантами российских санкций
Фото: depositphotos.com

Офис президента Украины посоветовал российским властям ввести санкции сразу против всех украинских парламентариев, а то и против всех граждан страны. Об этом говорится в комментарии, который 5 сентября опубликован на сайте главы Украинского государства.

В санкционный список правительства РФ, обнародованный 4 сентября, были дополнительно включены 43 нынешних и бывших депутата Верховной Рады, в основном от "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса". Под ограничения также попал пятый президент Украины, лидер парламентской фракции "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Если введение ограничительных санкций касается принципиальных позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков", – сказано в заявлении ОПУ.

Действиям Москвы нет очевидных логических объяснений, они носят ситуативный, спекулятивный, пропагандистский характер, считают на Банковой. Расширение санкционного списка не случайно совпало по времени с отравлением российского оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшимся политическим кризисом в Беларуси, отмечается в комментарии.

Вполне возможно, что, вводя санкции против украинцев, РФ пытается "защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", полагают в офисе.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", – подытожили авторы заявления.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица.

Теги: Верховная Рада, Россия, Петр Порошенко, Украина, оппозиция, санкции, пропаганда, местные выборы, правительство РФ, Офис президента Украины, протесты в Беларуси, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Dastish fantastish". Владимир Кличко вышел на подиум в форме городской охраны. Фото
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
"Девочка-осень". Сумская позировала в льняной вышиванке
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Гайтана: Я захотела распоряжаться своими деньгами, и тогда аферист проявился во всей красе
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Disney не решила, что делать с "Черной пантерой 2" после смерти Боузмана
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Известны имена ведущих звездного балкона во втором эфире "Танцев со звездами"
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Беременная Tarabarova снялась в жакете на голое тело
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Теннисистка Свитолина стала дипломированным специалистом по питанию
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
Звезда "Великолепного века" Узерли ждет второго ребенка и уже знает его пол
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
"Олежка Винник нервно покусывает губы за кулисами, теряет поклонниц!" Звезда "Поймать Кайдаша" и "Крепостная" Цимбалюк показал тренировку
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
  Popstar. Бибер устроил безумную вечеринку в клипе Дрейка и DJ Khaled. Видео
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
Беременная жена Болдуина попрыгала на берегу океана
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
  "Осадчая с Горбуновым? Бредовее не может быть". Потап рассказал, почему воспринимал Горбунова как человека нетрадиционной ориентации
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
Оглашены результаты вскрытия Легкоступовой
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Могилевская: Мне продолжать в проектах говорить на русском или переходить на украинский?
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Дочь Успенской показала свой автопортрет с крестом вместо головы
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
Печерникова скрывала от врачей и полиции перелом ребер – журналист
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS