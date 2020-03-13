Совет ЕС продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине

4 марта брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС согласовали пролонгацию санкций в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 компаний на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. Сегодня журналист написал, что санкции продлили официально.

Совет Европейского союза продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в отношении Украины. Об этом сегодня в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Запрет въезда и замораживание активов против 175 сепаратистов и россиян, а также 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, теперь официально продлен на шесть месяцев", – написал Йозвяк.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

4 марта журналист сообщил, что послы ЕС согласовали пролонгацию санкций за нарушение территориальной целостности Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС. В списке ограничительных мер, введенных в ответ на нарушение территориальной целостности Украины, по состоянию на январь 2020 года было 177 физлиц (граждан Украины и России), а также 44 компании.